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09:27 18.12.2019

Киев направит 4,2 млн грн на помощь трем приютам для животных

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Киев направит 4,2 млн грн на помощь трем приютам для животных

Власти Киева намерены направить 4,2 млн грн на помощь приютам для животных, которые созданы и функционируют по инициативе общественности, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Согласно сообщению, соответствующее решение принял Киевский городской совет. Планируется, что эти средства используют для первоочередных потребностей содержания животных в приютах.

"Мы внесли изменения в профильную целевую программу Киева и направляем объемы помощи приютам, участвующим в целевой городской программе и совместно с городом работают над улучшением условий жизни бездомных животных, внедрением цивилизованных методов уменьшения численности животных, оставленных на произвол судьбы и тому подобное. Так, активными участниками программы являются организации "Киевское общество защиты животных", общество защиты животных "SOS", благотворительная организация "Благотворительный фонд "СИРИУС". Средства будут распределяться пропорционально количеству животных в приюте", - пояснил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

Также Департамент городского благоустройства приглашает другие приюты и общественные организации к сотрудничеству с городом в реализации городской программы.

Теги: #кгга #животные #приют
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