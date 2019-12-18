Киев направит 4,2 млн грн на помощь трем приютам для животных

Власти Киева намерены направить 4,2 млн грн на помощь приютам для животных, которые созданы и функционируют по инициативе общественности, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Согласно сообщению, соответствующее решение принял Киевский городской совет. Планируется, что эти средства используют для первоочередных потребностей содержания животных в приютах.

"Мы внесли изменения в профильную целевую программу Киева и направляем объемы помощи приютам, участвующим в целевой городской программе и совместно с городом работают над улучшением условий жизни бездомных животных, внедрением цивилизованных методов уменьшения численности животных, оставленных на произвол судьбы и тому подобное. Так, активными участниками программы являются организации "Киевское общество защиты животных", общество защиты животных "SOS", благотворительная организация "Благотворительный фонд "СИРИУС". Средства будут распределяться пропорционально количеству животных в приюте", - пояснил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

Также Департамент городского благоустройства приглашает другие приюты и общественные организации к сотрудничеству с городом в реализации городской программы.