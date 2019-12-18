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06:44 18.12.2019

В Харьковской области выявлена схема незаконного перемещения товаров в РФ

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В Харьковской области выявлена схема незаконного перемещения товаров в РФ

Харьковская местная прокуратура №1 совместно с межведомственной группой в составе сотрудников оперативно-розыскного управления Восточного регионального управления Госпогранслужбы и оперативного управления ГФС Украины в Харьковской области выявила незаконное перемещение товаров через государственную границу Украины в Российскую Федерацию вне пунктов таможенного оформления.

"Во время досудебного расследования уголовного производства стало известно, что группа неустановленных лиц предоставляет услуги по перевозке товаров через государственный контроль за таможенным оформлением. В ходе обысков было изъято более 100 ящиков и 400 мешков, где находились товары бытового назначения, предназначенные для адресатов из разных регионов Российской Федерации, а также документы, являющиеся доказательствами противоправной деятельности", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Как сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины, общий вес изъятого товара - более 6 тыс.кг. Это одежда, обувь, рыболовные принадлежности, бижутерия, косметика, часы, принадлежности для курения табака, а также грецкие орехи, горюче-смазочные материалы и т.д. По предварительной оценке общая стоимость изъятого товара может достигать более 10 млн. грн.

Правоохранители установили, что группа жителей Белгорода (по предварительной информации, граждане РФ) организовали в Харькове "логистический центр" и принимали заказы на доставку товаров вне таможенного контроля через российско-украинскую границу. Россияне фасовали и хранили в специальных складских помещениях в Харькове товар, который впоследствии передавали лицам, непосредственно занимавшимся его незаконным перемещением через границу в РФ. Доставка конечным получателям на территории РФ производилась преимущественно через почтовые компании-перевозчики.

Теги: #россия #украина #контрабанда
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