Правоохранители изъяли более 10 тыс. единиц оружия и боеприпасов у злоумышленников в Ровно

Правоохранители изъяли более 10 тысяч единиц оружия и боеприпасов во время обыска гаража в Ровно, найдены записи с перечнем пострадавших, сообщила пресс-служба Национальной полиции.

"В Ровно полицейские изъяли более 10 200 единиц оружия и боеприпасов", – сказано на странице Нацполиции в Фейсбук во вторник.

Следователи, оперативники, криминалисты, взрывотехники и эксперты провели обыск в гараже злоумышленника, откуда изъяли оружие и боеприпасы. Кроме того, полицейские нашли и черновые записи с указанием фамилий лиц, в отношении которых совершались и планировались преступления.

Правоохранители подчеркнули, что фигуранта подозревают в покушении на убийство судьи, поджоге автомобиля и хранении оружия. Продолжается расследование.