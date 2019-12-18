Житель Харьковщины, собиравшийся подорвать емкости с хлором на комплексе водоподготовки, приговорен к 5 годам тюрьмы

Лозовской горрайонный суд Харьковской области утвердил соглашение о признании вины, заключенное обвиняемым в попытке взрыва на территории комплекса водоподготовки "Днепр" КП "Харьковводоканал" в пос.Краснопавловка, и прокурором.

"Утвердить соглашение о признании вины, заключенное 10 декабря 2019 года между прокурором... и обвиняемым. (Обвиняемого - ИФ) признать виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.15 ч.1 ст. 258 (завершенное покушение на совершение теракта - ИФ) УК Украины и назначить ему наказание в виде 5 лет лишения свободы, без конфискации имущества", - говорится в приговоре, вынесенном судьей Светланой Мицик и опубликованном на сайте единого госреестра судебных решений.

Суд указал, что срок отбывания наказания обвиняемого следует считать с момента фактического задержания 12 июня 2019 года.

Суд также разъяснил, что в случае невыполнения соглашения о признании виновности прокурор вправе обратиться в суд, который утвердил это соглашение, с ходатайством об отмене приговора.

Приговор не вступил в законную силу, на него может быть подана апелляция.

Как сообщалось, в июне 2019 года сотрудники Департамента контрразведки Службы безопасности Украины совместно с Управлением СБУ в Харьковской области предупредили совершение диверсии на объекте критической инфраструктуры области завербованным ФСБ России местным жителем. "Оперативники спецслужбы совместно с бойцами спецподразделения СБУ "А" задержали жителя Харьковской области после закладки и попытки приведения в действие взрывного устройства на территории комплекса водоподготовки "Днепр" КП "Харьковводоканал" в поселке Краснопавловка", - сообщил пресс-центр СБ Украины.

По информации спецслужбы, по словам задержанного, в феврале 2019 года он был завербован сотрудниками ФСБ РФ в г.Белгород (Россия) и совершил это преступление по их заданию.

"Диверсант заложил взрывчатку в непосредственной близости от емкости с хлором, которая технологически задействована в системе очистки воды и, в случае повреждения, восстановлению не подлежит. По предварительным данным, мощность взрывчатки эквивалентна двум килограммам тротила. Взрыв мог привести к дестабилизации социально-экономической обстановки в регионе из-за прекращения водоснабжения в городах Харьков и Лозовая", - говорится в сообщении.

Задержанному объявлено подозрение о совершении преступления, предусмотренного ст.113 (диверсия) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее). Позднее действия подозреваемого были переквалифицированы по ч.2 ст.15 ч.1 ст.258 (завершенное покушение на совершение теракта) УК Украины.