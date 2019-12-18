На форуме волонтеров в феврале 2020 планируется создание Национального альянса волонтеров

В Офисе президента Украины под председательством уполномоченного президента по вопросам волонтерской деятельности Натальи Пушкаревой состоялось совещание с представителями волонтерского движения по проведению в начале февраля 2020 Всеукраинского форума волонтеров, на котором планируется создание Национального альянса волонтеров, сообщила пресс-служба главы государства.

Согласно информации ОП, съезд должен предшествовать созданию Национального альянса волонтеров (НАО) как совещательно-консультативного органа (совета) при президенте Украины. "Главная цель форума - знакомство волонтеров между собой, координация и коммуникация участников подобных проектов и тому подобное", – сказано в сообщении.

Также участники встречи обсудили объявления правоохранителями подозрения волонтерам в рамках расследования убийства журналиста Павла Шеремета. Уполномоченный президента по вопросам волонтерской деятельности подчеркнула, что внимательно следит за этим делом. "Но Офис президента не имеет права влиять на следствие и суд, поэтому она также не будет давать публичных оценок по этому делу", – отметила Пушкарева.

Она также акцентировала, что "волонтерство - это основа любого гражданского общества. Действия волонтеров за пределами волонтерской деятельности, если они совершались вопреки закону, не должны бросать тень на то, что делают тысячи других волонтеров, без которых уже не было бы независимой Украины. И это те люди, которые действительно очень много делали и делают для страны, общества и будущего. Общество воспримет лишь следствие в рамках и справедливое решение суда. Уверена, что следователи и судьи это прекрасно осознают".

В конце встречи уполномоченный президента призвала волонтеров Украины максимально активно участвовать в создании НАО как площадки для координации усилий с тем, чтобы совместно с государством реализовывать масштабные проекты в интересах всего общества и отдельных граждан, нуждающихся в разовой помощи или постоянной заботы.