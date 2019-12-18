В Харькове предположительно из-за отравления угарным газом два человека погибли, беременная женщина госпитализирована

В Харькове спасатели обнаружили в квартире пятиэтажного дома 35-летнего мужчину, 2-летнего мальчика и 29-летнюю беременную женщину без сознания, мужчину и ребенка спасти не удалось.

Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Харьковской области, в понедельник в 22:18 поступила информация о том, что в доме по ул.Крымская, 6-а, в квартире на 2-м этаже предположительно находятся люди и нуждаются в помощи.

"По прибытию к месту вызова, спасатели с помощью трехколенной лестницы через окно осуществили осмотр квартиры: в кухне на полу был обнаружен пострадавший мужчина без сознания. В другой комнате находились беременная женщина и ребенок также без сознания. Всех жильцов квартиры вынесли на свежий воздух, им предоставлялась первичная медицинская помощь до прибытия автомобилей скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Мужчину и ребенка спасти не удалось. Женщина госпитализирована в токсикологическое отделение Харьковской городской больницы №2 с предварительным диагнозом отравление угарным газом.