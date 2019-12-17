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22:51 17.12.2019

Путин и Макрон в ходе телефонного разговора обсудили вопросы транзита российского газа в страны ЕС через Украину

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Путин и Макрон в ходе телефонного разговора обсудили вопросы транзита российского газа в страны ЕС через Украину

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с лидером Франции Эмануэлем Макроном проблематику транзита российского газа в ЕС через территорию Украины, сообщает пресс-служба Кремля.

Разговор состоялся по инициативе французской стороны.

"Владимир Путин выразил признательность Эммануэлю Макрону за хорошую организацию 9 декабря в Париже саммита в "нормандском формате". Лидеры дали позитивную оценку достигнутым договоренностям, которые идут в русле имплементации минского "Комплекса мер". Президент России подчеркнул необходимость последовательного осуществления совместно согласованных шагов, включая правовое оформление особого статуса Донбасса, обеспечение режима прекращения огня и обмен удерживаемыми лицами", - говорится в сообщении.

Кроме того, главами РФ и Франции была затронута проблематика транзита российского газа в государства ЕС через территорию Украины, отмечает пресс-служба.

Теги: #газ #россия #украина #франция #лидеры
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