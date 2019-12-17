Правоохранители готовят объявление подозрения трем участникам акции под Радой

Следователи готовят объявление подозрения трем активным участникам акции протеста под Верховной Радой Украины во вторник, сообщили в пресс-службе полиции Киева.

"Из-за стычки возле Верховной Рады Украины следователи готовят подозрения трем лицам, которые нанесли значительные телесные повреждения другим участникам митинга и правоохранителей", – сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбук во вторник вечером.

Подчеркивается, что правоохранители собирают и анализируют все фото- и видеоматериалы для предоставления правовой оценки действиям других участников события.

Одному из правоохранителей участник акции протеста попал камнем в голову. По информации полиции, врачи проводят консилиум для того, чтобы решить вопрос - делать или не делать трепанацию черепа военнослужащему Нацгвардии - участнику боевых действий подполковнику Кулинко Ю.В.

Как сообщалось, под зданием Верховной Рады в центре Киева во вторник одновременно проходили 4 акции протеста. В частности, помимо протеста против открытия рынка земли проходила акция организации "АвтоЕвроСила", которая требует упростить систему растаможивания автомобилей на "еврономерах", протестовали противники законопроекта №0931, которым предусматривается приведение к европейским стандартам законодательства в сфере противодействия дискриминации, а также члены Федерации профсоюзов Украины, поддерживающие законопроекты Трудового кодекса Украины №2410, Кодекса Украины о труде №2410-1.

Правоохранители разобрали и вынесли с места проведения акции на улице Грушевского военные палатки, которые пытались установить протестующие.

В ответ участники акции начали бросать в правоохранителей камни, пустые пластиковые бутылки и дымовые шашки. Также было видно использование слезоточивого газа, однако кто именно его применил, неизвестно. Позже "скорая помощь" забрала пострадавшего под Радой протестующего.

В результате столкновений участников протестов пострадали 17 правоохранителей и двое митингующих, были задержаны 26 человек, сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

По информации лидера партии "Национальный корпус", первого командира полка "Азов" Андрея Билецкого, всех задержанных во время столкновений участников протестов под Верховной Радой во вторник отпустили из Печерского отделения полиции.