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20:43 17.12.2019

Прокуратура Кировоградской области открыла уголовное производство из-за бунта в СИЗО

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Прокуратура Кировоградской области открыла уголовное производство из-за бунта в СИЗО

Прокуратура Кировоградской области зарегистрировала уголовное производство по факту насилия в отношении сотрудника Кропивницкого следственного изолятора (по ч.2 ст. 345 УК Украины).

"Один из заключенных нанес телесные повреждения штатному психологу и угрожал ей и ее семье физической расправой", - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры во вторник.

Кроме того, прокуратура области открыла уголовное производство по факту служебной халатности со стороны администрации СИЗО, повлекшей значительный материальный ущерб, по ч.2 ст.365 УК Украины.

В ведомстве отметили, что сейчас ситуация в СИЗО полностью контролируется.

В свою очередь глава Кировоградской областной государственной администрации (ОГА) Андрей Балонь на странице в Фейсбуке сообщил, что в Киеве провел рабочую встречу с Министром юстиции Денисом Малюськой, на которой обсудил ситуацию в Кировоградском СИЗО.

"Этот вопрос полностью контролируется Министерством и областной государственной администрацией. Сейчас правоохранительные органы проводят работу в пределах своих полномочий", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, администрация Государственной уголовно-исполнительной службы Украины сообщила, что 16 декабря около 13:00 в государственном учреждении "Кропивницкий следственный изолятор" заключенный М. совершил нападение на сотрудницу учреждения, угрожал ей и семье физической расправой, выражался нецензурной бранью и нанес телесные повреждения.

В тот же день, около 17:00 в учреждение с целью проведения следственных (розыскных) действий, прибыли сотрудники прокуратуры и СУ ГУНП Украины в Кировоградской области. Вышеуказанный заключенный М. в категорической форме от дачи письменных объяснений отказался, начал вести себя агрессивно, выражался нецензурной бранью в сторону сотрудников прокуратуры и администрации учреждения, подстрекал других заключенных к неправомерному поведению.

Так, в поддержку противоправных действий заключенного М., заключенные других камер учреждения начали стучать в дверь, пытались повредить камерный инвентарь. В связи с этим начальником СИЗО был объявлен общий сбор персонала, и приняты первоочередные меры по стабилизации оперативной обстановки.

"Сейчас оперативная обстановка в Кропивницком следственном изоляторе находится под контролем. Специальные средства и физическая сила к заключенным не применялись. Состояние здоровья сотрудницы, которая претерпела телесных повреждений, удовлетворительное", - отметили в администрации.

Теги: #кропивницкий #сизо #прокуратура
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