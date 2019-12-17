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20:29 17.12.2019

На митинге по закону о земле звучат не голоса фермеров, а политические лозунги и из-за них пострадали и митингующие, и полицейские – Зеленский

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На митинге по закону о земле звучат не голоса фермеров, а политические лозунги и из-за них пострадали и митингующие, и полицейские – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский усматривает в произошедших во вторник под зданием парламента в центре Киева столкновениях проявление сопротивления реформам новой власти со стороны "старых элит".

"Каждый имеет право на мирное собрание. Каждый имеет право высказать мнение. И каждый должен нести ответственность, если от его действий страдает другой. Дискуссии о законодательных инициативах не должны нарушать закон. Я уважаю мнение украинцев, на протяжении месяцев мы слушаем предложения по реформам. Однако на митинге по закону о земле звучат не голоса фермеров, а политические лозунги. Из-за них пострадали и митингующие, и полицейские", - написал Зеленский в своем телеграмм-канале во вторник вечером.

По словам президента, это не путь цивилизованной страны и если украинцы хотят лучшей жизни, то должны научиться говорить, уважать друг друга и, наконец, жить вместе.

"Власть, как и обещала, вносит между первым и вторым чтением поправки в закон о земле на основе обсуждений с украинцами. Мы прислушиваемся к людям. И именно так Украина будет двигаться к лучшей жизни, несмотря на сопротивление старых "элит". Это я вам гарантирую", - написал Зеленский.

Как сообщалось, под зданием Верховной Рады в центре Киева во вторник одновременно проходили 4 акции протеста. В частности, помимо протеста против открытия рынка земли проходила акция организации "АвтоЕвроСила", которая требует упростить систему растаможивания автомобилей на "еврономерах", протестовали противники законопроекта №0931, которым предусматривается приведение к европейским стандартам законодательства в сфере противодействия дискриминации, а также члены Федерации профсоюзов Украины, поддерживающие законопроекты Трудового кодекса Украины №2410, Кодекса Украины о труде №2410-1.

Правоохранители разобрали и вынесли с места проведения акции на улице Грушевского военные палатки, которые пытались установить протестующие.

В ответ участники акции начали бросать в правоохранителей камни, пустые пластиковые бутылки и дымовые шашки. Также было видно использование слезоточивого газа, однако кто именно его применил, неизвестно. Позже "скорая помощь" забрала пострадавшего под Радой протестующего.

В результате столкновений участников протестов и правоохранителей под Верховной Радой во вторник пострадали 17 правоохранителей и были задержаны 26 человек, сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

Позднее, вечером, задержанных отпустили. Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.345 УК "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа", - заявил Крищенко во вторник на брифинге

Теги: #зеленский #митинги
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