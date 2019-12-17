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20:19 17.12.2019

Всех задержанных после столкновений под Радой отпустили – Билецкий

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Всех задержанных после столкновений под Радой отпустили – Билецкий

Всех задержанных во время столкновений участников протестов и правоохранителей под Верховной Радой во вторник отпустили из Печерского отделения полиции, сообщил лидер партии "Национальный корпус", первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий

"Всех задержанных отпустили из Печерского отделения. Мы отстояли своих людей. Отстоим и Украину. Белецкий", - написал политик в своем телеграмм-канале во вторник вечером.

Как сообщалось, под зданием Верховной Рады в центре Киева во вторник одновременно проходили 4 акции протеста. В частности, помимо протеста против открытия рынка земли проходила акция организации "АвтоЕвроСила", которая требует упростить систему растаможивания автомобилей на "еврономерах", протестовали противники законопроекта №0931, которым предусматривается приведение к европейским стандартам законодательства в сфере противодействия дискриминации, а также члены Федерации профсоюзов Украины, поддерживающие законопроекты Трудового кодекса Украины №2410, Кодекса Украины о труде №2410-1.

Правоохранители разобрали и вынесли с места проведения акции на улице Грушевского военные палатки, которые пытались установить протестующие.

В ответ участники акции начали бросать в правоохранителей камни, пустые пластиковые бутылки и дымовые шашки. Также было видно использование слезоточивого газа, однако кто именно его применил, неизвестно. Позже "скорая помощь" забрала пострадавшего под Радой протестующего.

В результате столкновений участников протестов и правоохранителей под Верховной Радой во вторник пострадали 17 правоохранителей и были задержаны 26 человек, сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

Теги: #киев #задержанные #полиция
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