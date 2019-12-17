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20:09 17.12.2019

На Закарпатской таможне начал работать новый сканеры для проверки грузов – Гончарук

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На Закарпатской таможне начал работать новый сканеры для проверки грузов – Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что на Закарпатской таможне заработал первый стационарный сканер для проверки крупнотоннажных транспортных средств, Волынская и Черновицкая таможни также готовятся к запуску таких систем.

"Сканирование груза будет в 10 раз быстрее - всего за 20 мин. Начинают работать сканеры, которые я поручал запустить на таможенных границах во время рабочей поездки в Черновицкую область. Стартовали из Закарпатской таможни. Там уже все работает. На очереди Волынская и Черновицкая таможни", - написал Гончарук на странице в Твиттере во вторник.

Как сообщалось, за счет перевыполнения показателей по обеспечению поступлений таможенных платежей ГФС должна была закупить в 2018 году 10 сканеров на 1,3 млрд грн, для чего было объявлено семь тендеров и по итогам их определены победители.

Однако глава таможни Максим Нефьодов сообщил, что закуплено было только четыре сканера.

"Ожидалось, что будет закуплено семь комплексов. Закупили и установили четыре, не работает сейчас ни один", - сказал Нефьодов в октябре этого года.

Теги: #таможня #гончарук #сканеры
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