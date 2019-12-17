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19:36 17.12.2019

США осуждают насилие в отношении полиции и журналистов в ходе акции под Радой

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США осуждают насилие в отношении полиции и журналистов в ходе акции под Радой

Посольство США в Украине заявляет о поддержке права граждан на мирные протесты, однако осуждают насилие в отношении сотрудников полиции и журналистов, произошедшее в ходе акции под зданием Верховной Рады в центре Киева во вторник.

"Соединенные Штаты поддерживают право на мирные протесты. Мы осуждаем насилие в отношении полиции и журналистов, которое произошло сегодня возле Верховной Рады", - говорится в сообщении посольства в Твиттере.

Как сообщалось, под зданием Верховной Рады в центре Киева во вторник происходят одновременно четыре акции протеста. В частности, помимо протеста против открытия рынка земли проходит акция организации "АвтоЕвроСила", которая требует упростить систему растаможивания автомобилей на "еврономерах", протестуют противники законопроекта №0931, которым предусматривается приведение к европейским стандартам законодательства в сфере противодействия дискриминации, а также члены Федерации профсоюзов Украины, поддерживающие законопроекты Трудового кодекса Украины №2410, Кодекса Украины о труде №2410-1.

Правоохранители разобрали и вынесли с места проведения акции на улице Грушевского военные палатки, которые пытались установить протестующие.

В ответ участники акции начали бросать в правоохранителей камни, пустые пластиковые бутылки и дымовые шашки. Также было видно использование слезоточивого газа, однако кто именно его применил, неизвестно.

Позже скорая помощь забрала пострадавшего под Радой протестующего.

Позже советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сообщил, что в результате столкновений участников протестов и правоохранителей под Верховной Радой во вторник пострадали 17 правоохранителей и были задержаны 26 человек.

Начальник столичного главка полиции Андрей Крищенко на брифинге проинформировал, что полиция открыла уголовное производство из-за столкновений у стен парламента во вторник.

"Начато уголовное производство за ч.2 ст.345, сопротивление сотруднику полиции, проводится расследование (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа Уголовного кодекса Украины)", - заявил Крищенко во вторник на брифинге

Он добавил, двое гражданских лиц обратились в больницу, сейчас с ними будут общаться полицейские, чтобы выяснить, как они получили телесные повреждения.

Лидер партии "Национальный корпус", первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий заявляет, что акция под зданием Верховной Рады в центре Киева будет бессрочной.

Теги: #сша #митинг #рада #полиция
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