В Кропивницком из-за бунта в СИЗО пострадала сотрудница учреждения

Администрация Государственной уголовно-исполнительной службы Украины сообщила о попытке отдельных лиц дестабилизировать оперативную обстановку в государственном учреждении "Кропивницкий следственный изолятор", в результате которой телесные повреждения получила сотрудница СИЗО.

"16 декабря около 13:00 в государственном учреждении "Кропивницкий следственный изолятор" заключенный М. совершил нападение на сотрудницу учреждения, угрожал ей и семье физической расправой, выражался нецензурной бранью и нанес телесные повреждения", - сообщает администрация на страница в Фейсбуке во вторник.

Отмечается, что противоправные действия заключенного М. были задокументированы органами Национальной полиции Украины.

"В тот же день, около 17:00 в учреждение с целью проведения следственных (розыскных) действий, прибыли сотрудники прокуратуры и СУ ГУНП Украины в Кировоградской области. Вышеуказанный заключенный М. в категорической форме от дачи письменных объяснений отказался, начал вести себя агрессивно, выражался нецензурной бранью в сторону сотрудников прокуратуры и администрации учреждения, подстрекал других заключенных к неправомерному поведению", - говорится в сообщении.

Так, в поддержку противоправных действий заключенного М., заключенные других камер учреждения начали стучать в дверь, пытались повредить камерный инвентарь. В связи с этим начальником СИЗО был объявлен общий сбор персонала, и приняты первоочередные меры по стабилизации оперативной обстановки.

"Сейчас оперативная обстановка в Кропивницком следственном изоляторе находится под контролем. Специальные средства и физическая сила к заключенным не применялись. Состояние здоровья сотрудницы, которая претерпела телесных повреждений, удовлетворительное", - отметили в администрации.

Кроме того, сегодня, 17 декабря, СИЗО посетил региональный представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. "Замечаний по результатам визита, в администрацию следственного изолятора не поступало", - говорится в сообщении.

Одновременно, администрация ГУИС Украины опровергает распространенные в средствах СМИ слухи о самоустранение должностных лиц Государственной уголовно-исполнительной службы Украины и персонала учреждения от обеспечения надлежащего правопорядка, а также другую информацию, которая не соответствует действительности.