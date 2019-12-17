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19:08 17.12.2019

Бориспольский автозавод корпорации "Эталон" сменил главу правления

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Бориспольский автозавод корпорации "Эталон" сменил главу правления

Председателем правления АО "Бориспольский автозавод" (БАЗ, Пролиски Киевской обл.), входящего в корпорацию "Эталон", назначена Валентина Быченкова, занимавшая должность заместителя главы правления БАЗ по экономике и финансам.

Согласно сообщению в системе раскрытия информации НКЦБФР, такое решение принял наблюдательный совета АО "БАЗ" 16 декабря, освободив от должности главы правления Сергея Желевского на основании его заявления об увольнении по собственному желанию.

Желевский возглавлял правление АО "БАЗ" с октября 2014 года, Быченкова назначена на год.

"БАЗ" (первоначально – ЗАО) создан в апреле 2002 года для выпуска автобусов "Эталон" малого класса на шасси индийской ТАТА. Затем выпуск автобусов был сосредоточен на Черниговском автозаводе корпорации, а БАЗ сориентировался на выпуск коммерческих автомобилей с различными надстройками. В 2016 году завод создал филиал в Чернигове для производства автотранспортных средств и кузовов к ним.

По данным ассоциации "Укравтопром", в текущем году (как и в 2018) завод не выпускал автобусы и коммерческие автомобили для рынка. К началу текущего года на нем числилось 18 работников.

По данным фиинотчета предприятия, чистый доход БАЗ в 2018 году составил 25 млн грн, чистый убыток – почти 18 млн грн. Компания BODMIN AG (зарегисрирована в Швейцарии) владеет 74,37% акций АО "БАЗ", еще 22,81% принадлежит ООО "Кирайн" (Киев).

Корпорация "Эталон" объединяет 21 предприятие, в том числе два автозавода (в Борисполе и Чернигове), а также выпускающий карданные валы завод "Украинский кардан" и Черниговский кузнечный завод. Основное направление деятельности – автобусо- и машиностроение, складская логистика.

Теги: #смена #глава #автозавод
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