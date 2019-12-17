На мосту им. Патона из-за проседания покрытия ограничат движение до утра 23 декабря

На мосту им. Патона во вторник было обнаружено аварийное проседания покрытия, и чтобы остановить разрушение плиты автопроезда на сооружении проведут аварийно-восстановительные работы, сообщили в Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КК "Киевавтодор".

"На мосту им. Патона ограничат движение с 21:00 17 декабря до 6:00 23 декабря … Как отметили в коммунальной корпорации, работы будут выполнять круглосуточно. По возможности - движение по всем полосам восстановят ранее. Во время работ движение частично ограничат (крайняя правая полоса в направлении левого берега)", - говорится в сообщении.