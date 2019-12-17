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18:35 17.12.2019

На Донбассе во вторник боевики два раза нарушили режим прекращения огня

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На Донбассе во вторник боевики два раза нарушили режим прекращения огня

Незаконные вооруженные формирования с начала суток осуществили два обстрела позиций операции Объединенных сил, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня 2 раза. Противник обстрелял наши подразделения из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в вечерней сводке на странице ООС в Фейсбуке.

Отмечается, что оба обстрела позиций украинских военнослужащих зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": вблизи поселка Новолуганское и села Крымское.

"Сегодня, 16 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - сказано в сообщении.

Теги: #оос #обстрел
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