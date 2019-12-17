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17:37 17.12.2019

По предварительным выводам ГСЧС, пожар в Одесском колледже произошел из-за неисправности электропроводки или бытовых приборов – полиция

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По предварительным выводам ГСЧС, пожар в Одесском колледже произошел из-за неисправности электропроводки или бытовых приборов – полиция

Глава полиции Одесской области Олег Бех сообщил, что по предварительному заключению о причине пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, предоставленному полиции представителями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), возгорание произошло из-за неисправности электропроводки или бытовых приборов.

Как сообщил Отдел коммуникации полиции Одесской области во вторник, Бех отметил, что это только предварительное заключение о причине пожара, а окончательные выводы сделает пожарно-техническая экспертиза, которая будет назначена на основании акта ГСЧС, а также изъятых с места происшествия предметов и документов.

"Сейчас продолжается активная работа по расследованию этой страшной трагедии: начался дополнительный осмотр места происшествия, участие в котором, кроме наших работников, будут принимать эксперты из Киева, продолжаются допросы, назначены 63 экспертизы. На сегодня у нас еще остались неопознанными тела 11-ти погибших в пожаре. По приметам, одеждой, личными вещами мы понимаем, кто эти люди, а к концу недели уже должны поступить и первые результаты генетической экспертизы. Это означает, что на следующей неделе мы сможем начать работу с родными погибших, чтобы они смогли забрать тела своих близких", - сказал начальник ГУНП.

Как сообщалось, в 10:12 среды, 4 декабря, в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. Подразделения ГСЧС спасли и эвакуировали 40 человек (12 чел. вывели по лестничным клеткам, 10 чел.выведены звеньями ГДЗС и 18 чел. - с помощью лестниц и автоподъемников) из около 400, находившихся в здании на момент возгорания.

В 14:18 того же дня пожар был локализован, однако тушение отдельных очагов возгорания и тлеющих участков продолжалось еще длительное время.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

12 декабря в ГСЧС сообщили, что по состоянию на 7.00 число погибших вследствие пожара в здании Одесского колледжа возросло до 16 чел.

"В ходе проведения поисковых работ обнаружены тела 14 погибших (тела 9 человек не идентифицированы). Всего в результате пожара погибли 16 человек, пострадали 30 человек, в лечебных учреждениях остается 8 человек", – сказано в сводке на сайте ведомства.

Теги: #гсчс #полиция #одесса
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