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16:21 17.12.2019

"Укрзализныця" назначила еще 4 дополнительных поезда на новогодние и рождественские праздники

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"Укрзализныця" назначила еще 4 дополнительных поезда на новогодние и рождественские праздники

"Укрзализныця" (УЗ, Киев) назначила еще четыре дополнительных поезда на новогодние и рождественские праздники.

Как сообщила пресс-служба УЗ, поезд № 253/254 Киев-Хмельницкий будет курсировать 22 декабря. Отправление из Киева - в 06:33, прибытие - в 13:07. Из Хмельницкого отправление - в 15:37, прибытие - в 21:47.

Поезд № 213 Киев-Днепр будет курсировать 26 декабря. Отправление из Днепра - в 10:30, прибытие - в 19:22.

Поезд № 215/216 Киев – Кривой Рог запланирован на 27 декабря. Отправление из Кривого Рога - в 09:57, прибытие - в 19:22.

Поезд № 242/241 Одесса-Днепр-Харьков. Из Одессы отправление запланировано на 21, 23, 25 и 27 декабря. Из Харькова – на 22, 24, 26 декабря. Отправление из Одессы - в 23:38, прибытие - в 14:55. Отправление из Харькова - в 17:36, прибытие - в 08:20.

Как сообщалось, на период новогодних и рождественских праздников "Укрзализныця" уже назначила 26 дополнительных поездов, четыре дополнительных рейса, продлила маршруты семи поездов.

Теги: #укрзализныця #доппоезда
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