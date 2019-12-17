Две палатки демонтированы, двое полицейских госпитализированы, задержаны "наиболее активные" протестующие - полиция

Полицейские демонтировали военные палатки на улице Грушевского и задержали наиболее активных участников акции в Киеве.

"Несмотря на все призывы правоохранителей не нарушать нормы действующего законодательства, организаторы и участники акции не выполнили требования полицейских. Вместо этого они устроили потасовку, применяли дубинки и бросали камни. В результате пострадало двое полицейских, их доставили в больницу", - сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

Там также отметили, что граждане попытались установить еще один военный шатер, игнорируя предупреждения и предостережения правоохранителей.

"В настоящее время полицейские демонтировали палатки. Наиболее активных участников задержали, их доставляют в управление полиции. После получения показаний их действиям будет дана правовая оценка", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, под зданием Верховной Рады в центре Киева во вторник утром происходят одновременно четыре акции протеста. В частности, помимо протеста против открытия рынка земли проходит акция организации "АвтоЕвроСила", которая требует упростить систему растаможивания автомобилей на "еврономерах", протестуют противники законопроекта №0931, которым предусматривается приведение к европейским стандартам законодательства в сфере противодействия дискриминации, а также члены Федерации профсоюзов Украины, поддерживающие законопроекты Трудового кодекса Украины №2410, Кодекса Украины о труде №2410-1.