В "Батькивщине" рассказали причину проведения внеочередного заседания аграрного комитета

Народный депутат фракции "Батькивщина" Сергей Соболев рассказал, что причиной проведения внеочередного заседания аграрного комитета станет неготовность к рассмотрению законопроекта №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

"Этот закон не готов, ни одна статья ещё не рассмотрена, даже не начали, не приступили ещё к рассмотрению статей законопроекта. Именно сейчас этот вопрос и будет обсуждаться на комитете с председателем, главами фракций", - заявил Соболев в кулуарах парламента журналистам во вторник.

По его словам, заседание аграрного комитета будет закрытым и журналисты не смогут на нем присутствовать.