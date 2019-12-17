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14:14 17.12.2019

В "Батькивщине" рассказали причину проведения внеочередного заседания аграрного комитета

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В "Батькивщине" рассказали причину проведения внеочередного заседания аграрного комитета

Народный депутат фракции "Батькивщина" Сергей Соболев рассказал, что причиной проведения внеочередного заседания аграрного комитета станет неготовность к рассмотрению законопроекта №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

"Этот закон не готов, ни одна статья ещё не рассмотрена, даже не начали, не приступили ещё к рассмотрению статей законопроекта. Именно сейчас этот вопрос и будет обсуждаться на комитете с председателем, главами фракций", - заявил Соболев в кулуарах парламента журналистам во вторник.

По его словам, заседание аграрного комитета будет закрытым и журналисты не смогут на нем присутствовать.

Теги: #верховная_рада #соболев #батькивщина
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