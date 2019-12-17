События

13:14 17.12.2019

В результате стычек под Верховной Радой госпитализированы двое полицейских, один протестующий доставлен в участок

2 мин читать
В результате стычек под Верховной Радой госпитализированы двое полицейских, один протестующий доставлен в участок

В результате столкновений с представителями националистических организаций во время акции протеста против открытия рынка земли под зданием Верховной Рады двое правоохранителей получили телесные повреждения, сообщает пресс-служба полиции Киева.

Правоохранители подтвердили, что причиной конфликта стала попытка части участников акции установить палатку на проезжей части на ул. Грушевского.

"Правоохранители остановили граждан и начали проводить с ними профилактическую беседу с целью недопущения совершения правонарушений, но митингующие начали с полицейскими потасовку, которая переросла в драку. По предварительным данным, в результате конфликтной ситуации телесные повреждения получили двое полицейских. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи", - указывается в сообщении.

Также сообщается о задержании одного из активных участников столкновения по подозрению в совершении противоправных действий.

Как сообщалось, ранее словесная перепалка переросла в драку между правоохранителям и националистами с применением спецсредств, зеленки, перцового газа, деревянных палок и пиротехники. От стычек пострадало также здание гостиницы "Киев".

Под зданием Верховной Рады в центре Киева во вторник утром происходят одновременно четыре акции протеста. В частности, помимо протеста против открытия рынка земли проходит акция организации "АвтоЕвроСила", которая требует упростить систему растаможивания автомобилей на "еврономерах", протестуют противники законопроекта №0931, которым предусматривается приведение к европейским стандартам законодательства в сфере противодействия дискриминации, а также члены Федерации профсоюзов Украины, поддерживающие законопроекты Трудового кодекса Украины №2410, Кодекса Украины о труде №2410-1.

Теги: #верховная_рада #протест
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:55 17.12.2019
Разумков досрочно закрыл утреннее заседание Рады и объявил о внеочередном заседании аграрного комитета

Разумков досрочно закрыл утреннее заседание Рады и объявил о внеочередном заседании аграрного комитета

13:49 17.12.2019
КС признал конституционным законопроект об уменьшении состава Рады - источник

КС признал конституционным законопроект об уменьшении состава Рады - источник

12:24 17.12.2019
Рада отклонила постановление об обеспечении выполнения решения КС в сфере соцзащиты населения

Рада отклонила постановление об обеспечении выполнения решения КС в сфере соцзащиты населения

12:09 17.12.2019
Под Радой произошли стычки между националистами и полицией

Под Радой произошли стычки между националистами и полицией

10:19 17.12.2019
Под Радой проходят сразу четыре акции протеста

Под Радой проходят сразу четыре акции протеста

09:17 15.12.2019
Порядка 55 человек получили травмы в ходе столкновений с полицией в Ливане

Порядка 55 человек получили травмы в ходе столкновений с полицией в Ливане

20:29 05.12.2019
МИД Украины выразил России протест в связи с осуждением украинца Сейтосманова к 17 годам лишения свободы

МИД Украины выразил России протест в связи с осуждением украинца Сейтосманова к 17 годам лишения свободы

16:36 05.12.2019
Рада в первом чтении одобрила законопроект о соответствии деятельности НКРЭКУ требованиям Конституции

Рада в первом чтении одобрила законопроект о соответствии деятельности НКРЭКУ требованиям Конституции

14:13 05.12.2019
Рада ратифицировала подписание финального соглашения с ЕИБ о кредитовании строительства метро в Харькове

Рада ратифицировала подписание финального соглашения с ЕИБ о кредитовании строительства метро в Харькове

14:05 05.12.2019
ЦИК зарегистрировала народным депутатом Мандзия вместо назначенного главой "Укравтодора" Кубракова

ЦИК зарегистрировала народным депутатом Мандзия вместо назначенного главой "Укравтодора" Кубракова

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ВАКС оставил в силе решение об обязательстве экс-нардепа Микитася носить электронный браслет

В Черниговской области произошло столкновение грузовика и пассажирского автобуса: погибли 3 человека, 15 человек госпитализированы - ГСЧС

Вооруженная агрессия РФ против Украины унесла 14 тыс жизней и заставила сменить место жительства 1,5 млн человек – заявление МИД Украины

Милованов опроверг информацию о своей отставке

Верховный суд Украины оставил в силе приостановку переименования УПЦ (МП)

ПОСЛЕДНЕЕ

Следователи предоставили представителю фигурантов дела Шеремета ряд материалов - МВД

В СИЗО г.Кропивницкий бунт

Большинство украинцев не поддерживает легализацию азартных игр

В Киеве сообщили о подозрении депутату облсовета и его подельникам, которые вымогали у предпринимателей $860 тыс

ВАКС оставил в силе решение об обязательстве экс-нардепа Микитася носить электронный браслет

Пуск ракеты "Союз" с пятью европейскими спутниками отложили из-за неисправности

Uber и ЦЕДЕМ запустили кампанию по популяризации использования ремней безопасности

Франция оштрафовала Bloomberg на 5 млн евро за фейковую новость, агентство оспорит решение

Банк Англии сообщил об оттоке $5 млрд из Гонконга из-за массовых протестов

Экс-президент Пакистана Мушарраф приговорен к смертной казни

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА