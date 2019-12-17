События

12:13 17.12.2019

Пуск ракеты "Союз" с пятью европейскими спутниками отложили из-за неисправности

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Пуск ракеты "Союз" с космодрома Куру во французской Гвиане с пятью европейскими космическими аппаратами перенесен на сутки из-за неисправности в системе управления, сообщили в "Роскосмосе".

Сбой в системе управления ракеты-носителя "Союз-СТ-А" выявила автоматика во время заключительных операций перед пуском, отметили в госкорпорации. Специалисты работают над устранением неисправности. Пуск решили перенести на резервную дату - среду, 18 декабря.

Ранее о переносе запуска сообщила компания Arianespace, обслуживающая полеты с космодрома Куру. Запуск ракеты "Союз" с разгонным блоком "Фрегат-МТ" планировалось осуществить в 11:54 17 декабря.

Ракета должна была вывести на орбиту космический телескоп Европейского космического агентства (ЕКА) CHEOPS (CHaracterising ExOPlanets Satellite), который предназначен для поиска и изучения экзопланет, итальянский спутник радиолокационного наблюдения Земли двойного назначения серии COSMO-SkyMed, а также еще три малых космических аппарата, в том числе французские научные нано-спутники EyeSat и ANGELS.

Теги: #ракета
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