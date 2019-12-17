Под Верховной Радой произошло столкновение протестующих и полиции

Под зданием Верховной Рады произошли столкновения между правоохранителями и участниками митинга против принятия закона о рынке земли, сообщает Hromadske.

Как сообщается, представители организации "Нацональный корпус" попытались установить перед Верховной Радой палатки. Полицейские уточнили, есть ли у них разрешение на установку палаток, после чего произошла стычка.

Отмечается, что представители "Нацкорпуса" облили полицейских зеленкой. Также был применен слезоточивый газ, однако кто именно его использовал, неизвестно.

Агентство "Интерфакс-Украина" пока не располагает комментарием правоохранительных органов.

Как сообщалось, под зданием Верховной Рады в центре Киева во вторник утром происходят одновременно четыре акции протеста, в которых принимают участие несколько тысяч человек. В частности, помимо протеста против открытия рынка земли проходит акция организации "АвтоЕвроСила", которая требует упростить систему растаможивания автомобилей на "еврономерах", протестуют противники законопроекта №0931, которым предусматривается приведение к европейским стандартам законодательства в сфере противодействия дискриминации, а также члены Федерации профсоюзов Украины, поддерживающие законопроекты Трудового кодекса Украины №2410, Кодекса Украины о труде №2410-1.