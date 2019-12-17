Uber и ЦЕДЕМ запустили кампанию по популяризации использования ремней безопасности

Компания Uber совместно с Центром демократии и верховенства права (ЦЕДЕМ) запустили в Украине информационную кампанию "За безопасные дороги", целью которой является повышение частоты использования ремней безопасности водителями и пассажирами на дорогах Украины.

По данным ЦЕДЕМ, более 75% водителей в стране игнорируют использование ремней безопасности, сообщила замдиректора ЦЕДЕМ, координатор кампании "За безопасные дороги" Олеся Холопик на пресс-конференции в Киеве во вторник.

"В Украине все еще много водителей и пассажиров, которые не пользуются ремнями безопасности во время поездок. Особенно это касается пассажиров заднего сиденья и предпочитающих короткие поездки на небольшие расстояния. Эксперты сходятся во мнении о том, что пассажиры на задних сиденьях считают их более безопасными, чем передние, и на них не обязательно пристегиваться. Но это не соответствует действительности", - подчеркнула она.

Холопик сообщила, что всего 24,4% водителей в Украине пользуются ремнями безопасности, при этом в Киеве - наибольший процент использования - 51,1%. Выборка исследования составила 31,5 тыс. водителей, исследование проводилось методом наблюдения.

"За 11 месяцев 2019 года в Украине произошло более 144,5 тыс. ДТП. В них пострадало более 29 тыс. чел., получив травмы разной тяжести. И, к сожалению, 3,080 тыс. чел. погибли... И есть одна особенность, объединяющая все эти ДТП: нарушение безопасности дорожного движения" ,- констатировал первый замначальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Он также подчеркнул важность использования ремней безопасности водителями и пассажирами, а также сообщил, что в 2019 году Нацполиция привлекла к ответственности 300 тыс. водителей за неиспользование ремней безопасности во время поездки.

"Мы знаем, что многие пассажиры и водители в Украине не используют ремни безопасности, поскольку считают их неэффективными и даже вредными для личной безопасности из-за мифа о том, что ремень безопасности может "помешать" покинуть салон авто при аварии. Все это - научно опровергнутые мифы. Мы начинаем периодические рассылки до 100 тыс. пользователей в городах, чтобы убедить придерживаться правил безопасности на дороге", - отметил глава по развитию Uber в Центральной и Восточной Европе Георгий Соколянский.

В рамках компании Uber оснастит машины сервиса дополнительными информационными накладками, напоминающими о необходимости пристегнут ремень безопасности, а также информационными карточками с порядком действий в случае отсутствия в машине ремней безопасности.

Кроме того, по словам Соколянского, сервис запустил ряд тренингов для водителей о том, как управлять транспортным средством в стрессовых ситуациях, о важности использования ремней безопасности, а также о необходимости соблюдать правила дорожного движения и повышать безопасность на дорогах.

Кроме того, по его словам, Uber запустил скидочную кампанию для украинцев, поддерживающих в своих соцсетях информирование о необходимости использовать ремни безопасности.

Как сообщалось, ранее Uber запустил в Украине функцию "Проверка идентификации в режиме реального времени" (Real Time ID Check) для всех водителей и курьеров.

Uber - международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем. Предоставляет услуги примерно в 630 городах более чем в 70 странах.

В Украине сервис Uber доступен с 2016 г. и сегодня работает в Киеве, Одессе, Львове, Днепре, Харькове, Запорожье и Виннице.

ЦЕДЕМ - аналитически-адвокационный центр, работающий в Украине с 2005 года, инициатор адвокационной кампании "За безопасные дороги", направленной на уменьшение смертности на дорогах Украины.