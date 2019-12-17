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10:38 17.12.2019

Франция оштрафовала Bloomberg на 5 млн евро за фейковую новость, агентство оспорит решение

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Франция оштрафовала Bloomberg на 5 млн евро за фейковую новость, агентство оспорит решение

Французский регулятор оштрафовал информационное агентство Bloomberg на 5 млн евро за распространение в 2016 году информации на основе поддельного пресс-релиза французской строительной компании Vinci, что привело к падению ее акций почти на 20%.

Управление по финансовым рынкам Франции (Autorite des Marches Financiers, AMF) сообщило, что агентство распространило информацию, "которая, как оно должно было знать, была ложной" и которая предположительно должна была повлиять на стоимость акций компании.

Речь идет о поддельном пресс-релизе, разосланном журналистам в ноябре 2016 года, в котором говорилось, что Vinci уволила своего финансового директора Кристиана Лабейри и пересматривает свои финансовые показатели после обнаружения ошибок в отчетности. После этого сообщения акции Vinci рухнули на 18%.

Релиз был разослан журналистам с выдуманного адреса электронной почты и содержал ссылку на сайт, имитирующий настоящий сайт компании.

Два сотрудника офиса Bloomberg в Париже опубликовали сведения на основе фальшивого пресс-релиза, которые затем распространили другие СМИ, сообщило AMF. Между тем через 24 минуты после этого Vinci опровергла "всю информацию, содержащуюся в этом поддельном пресс-релизе", отметив, что "компания рассматривает любые варианты юридических действий по поводу возникшей ситуации".

AMF сообщило, что журналисты Bloomberg опубликовали материал через минуту после получения релиза.

"Журналисты не проверили информацию, хотя релиз, который содержал несколько ошибок, был отправлен Bloomberg в ходе торговой сессии, а распространение очень серьезной информации, в связи с которой возникает вероятность существенного и незамедлительного падения цены акций, требует от журналистов повышенной бдительности", - говорится в заявлении AMF.

В свою очередь Bloomberg сообщило, что намерено оспорить решение регулятора.

"Мы разочарованы сегодняшним решением, которое не признает важнейшую роль СМИ в демократическом обществе", - сказано в заявлении агентства, в котором отмечается, что оно "стало одной из жертв изощренного обмана, как и компания, которая была непосредственной целью мошенников, и другие информационные агентства".

"Мы сожалеем, что AMF не нашло и не наказало виновников обманной схемы, вместо этого решив наказать информационное агентство, которое делало все возможное для того, чтобы сообщить информацию, казавшуюся достойной освещения", - отмечается в заявлении.

Теги: #франция #bloomberg #суд
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