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10:19 17.12.2019

Экс-президент Пакистана Мушарраф приговорен к смертной казни

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Экс-президент Пакистана Мушарраф приговорен к смертной казни

Специальный суд Пакистана приговорил бывшего президента страны Первеза Мушаррафа к смертной казни по делу о государственной измене, сообщила во вторник газета Gulf News.

В частности, Мушарраф обвиняется в нарушении положений конституции в 2007 году, когда он ввел в стране режим чрезвычайного положения.

Как сообщает газета, приговор может быть обжалован. Отмечается, что впервые в истории суд Пакистана вынес смертный приговор бывшему лидеру страны.

76-летний Мушарраф в настоящее время находится в Дубае, куда уехал на лечение в 2016 году. По данным газеты, он утверждает, что не может вернуться в Пакистан из-за многочисленных проблем со здоровьем, которые представляют угрозу его жизни.

Ранее Мушарраф был освобожден под залог по ряду пунктов обвинения, в том числе в причастности к убийству лидера националистов провинции Белуджистан Акбара Бугти в 2006 году и убийству экс-премьера Беназир Бхутто в 2007 году в городе Равалпинди.

Мушарраф находился на посту президента Пакистана в период с 2001 по 2008 годы. Он пришел к власти в результате военного переворота в 1999 году. Он занимал пост президента Пакистана в период с 2001 по 2008 годы. Ему пришлось подать в отставку на фоне массовых протестов.

Теги: #мушарраф #пакистан
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