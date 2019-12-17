События

10:16 17.12.2019

CNN сообщил о беспорядочных маневрах российского разведкорабля

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CNN сообщил о беспорядочных маневрах российского разведкорабля

Российский разведывательный корабль "Виктор Леонов" вернулся в международные воды у юго-восточного побережья США и действует "небезопасным образом", сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По словам одного из собеседников телеканала, корабль "Виктор Леонов" в последние несколько дней плавал у берегов Южной Каролины и Флориды. Источник отметил, что действия судна были определены как небезопасные, потому что он не использует навигационные огни в условиях низкой видимости. Также, заявил чиновник, российское судно не реагирует на запросы коммерческих судов, пытающихся установить местоположение, чтобы избежать потенциальных аварий.

Он добавил, что разведывательный корабль участвовал в "других беспорядочных маневрах".

В свою очередь представитель береговой охраны США сообщил CNN, что его ведомство предупреждает моряков в этом районе о присутствии российского судна и его поведении.

Тем временем представитель Минобороны заявил телеканалу, что эсминец ВМС США находится вблизи российского судна.

Теги: #рф #сша
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