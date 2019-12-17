События

10:11 17.12.2019

В Киеве чиновника "Укрспортобеспечения" задержали на взятке в 100 тыс. грн

1 мин читать
В Киеве чиновника "Укрспортобеспечения" задержали на взятке в 100 тыс. грн

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) задержали заместителя Управления сборных команд и обеспечения спортивных мероприятий "Укрспортобеспечения" во время получения взятки.

Как сообщает пресс-служба ГБР, чиновник потребовал и получил неправомерную выгоду в размере 100 тыс. грн, за которые обещал беспрепятственно принять товары, а именно одежду, от предприятия. Также он гарантировал отсутствие претензий в будущем.

На данный момент решается вопрос о сообщении о подозрении и избрании меры пресечения.

Чиновнику инкриминируют ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды в крупном размере, совершенное должностным лицом, которое занимает ответственное положение). В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Теги: #взятка #гбр
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:24 14.12.2019
ГБР сообщило о подозрении полицейскому, устроившему смертельное ДТП в Житомирской области

ГБР сообщило о подозрении полицейскому, устроившему смертельное ДТП в Житомирской области

06:42 14.12.2019
Инспектор Харьковской патрульной полиции требовал взятку за непривлечение к админответственности

Инспектор Харьковской патрульной полиции требовал взятку за непривлечение к админответственности

01:29 13.12.2019
Зеленский: у меня нет влияния на ГБР, я бы не подписал таких Минских соглашений, как Порошенко, но я не знаю всех обстоятельств того времени

Зеленский: у меня нет влияния на ГБР, я бы не подписал таких Минских соглашений, как Порошенко, но я не знаю всех обстоятельств того времени

17:20 11.12.2019
Генпрокуратура и ГБР провели обыски в доме экс-нардепа Микитася

Генпрокуратура и ГБР провели обыски в доме экс-нардепа Микитася

18:16 10.12.2019
ГБР открыло дело по факту возможной госизмены Порошенко при подписании минских соглашений

ГБР открыло дело по факту возможной госизмены Порошенко при подписании минских соглашений

13:10 10.12.2019
Закон о перезагрузке ГБР передан на подпись президенту

Закон о перезагрузке ГБР передан на подпись президенту

16:38 05.12.2019
Труба фигурирует или будет фигурировать в шести делах, заявляет адвокат Головань

Труба фигурирует или будет фигурировать в шести делах, заявляет адвокат Головань

15:16 05.12.2019
Труба утверждает, что не обсуждал ни с кем из Офиса президента новый закон о ГБР

Труба утверждает, что не обсуждал ни с кем из Офиса президента новый закон о ГБР

14:51 05.12.2019
Если на место и.о. директора ГБР придет человек из Генпрокуратуры, расследования против Порошенко остановятся, убежден Труба

Если на место и.о. директора ГБР придет человек из Генпрокуратуры, расследования против Порошенко остановятся, убежден Труба

14:35 05.12.2019
ГБР практически закончило подготовку подозрения Порошенко по делу о незаконном назначении и увольнении Семочко - Труба

ГБР практически закончило подготовку подозрения Порошенко по делу о незаконном назначении и увольнении Семочко - Труба

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Черниговской области произошло столкновение грузовика и пассажирского автобуса: погибли 3 человека, 15 человек госпитализированы - ГСЧС

Вооруженная агрессия РФ против Украины унесла 14 тыс жизней и заставила сменить место жительства 1,5 млн человек – заявление МИД Украины

Милованов опроверг информацию о своей отставке

Верховный суд Украины оставил в силе приостановку переименования УПЦ (МП)

Съемочной группе российского телеканала "Звезда" въезд в Украину запретили на три года, они уже покинули страну - СБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Франция оштрафовала Bloomberg на 5 млн евро за фейковую новость, агентство оспорит решение

Банк Англии сообщил об оттоке $5 млрд из Гонконга из-за массовых протестов

Экс-президент Пакистана Мушарраф приговорен к смертной казни

Под Радой проходят сразу четыре акции протеста

CNN сообщил о беспорядочных маневрах российского разведкорабля

Кабмин в 2020г намерен предоставить украинцам возможность выбирать банк для выплаты зарплаты

Двое австралийцев приговорены к 76 годам тюрьмы за намерение совершить теракт

Минцифры обвиняет Simcord в незаконном использовании логотипов Минцифры и Минюста

Глава Гостаможни рассчитывает на криминализацию подакцизной контрабанды в 2020г.

В Харькове решили продлить работу общественного транспорта в новогоднюю ночь

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА