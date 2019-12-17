Кабмин в 2020г намерен предоставить украинцам возможность выбирать банк для выплаты зарплаты

Кабинет министров разрабатывает решение о предоставления работникам возможности выбирать банк для выплаты заработной платы, сообщил министр Кабинета министров Дмитрий .

"В Украине есть явление, которое удивляет жителей развитых стран, - "зарплатный проект". Это когда предприятие и банк договариваются о выплате зарплаты, не спрашивая мнение сотрудников. Им просто указывают, на карту какого банка они будут получать деньги... Мы хотим внедрить систему, которая позволит украинцам свободно выбирать банки, при этом не требовать от бухгалтеров лишней работы", - написал министр в Телеграм-канале во вторник.

Дмитрий Дубилет рассчитывает, что указанное новшество удастся внедрить уже в следующем году, при этом сообщив, что такая работа ведется совместно с Минфином и НБУ.

"Идея очень простая: сделать, как в Европе. Работник просто указывает бухгалтеру свой IBAN (кто пропустил, IBAN - это номер счета, как в Европе, который введен у нас в этом году), а бухгалтер формирует простую ведомость для сотрудников, независимо от банка. А дальше уже банк, который обслуживает предприятие, автоматически разбрасывает деньги, куда нужно", - пояснил Дубилет.

В то же время он отметил, что текущее законодательство позволяет работникам выбирать банк для выплаты зарплаты, но поскольку это сопряжено с некоторыми трудностями, на практике такое право практически не реализуется. Чтобы проект заработал, банкам нужно будет несколько доработать свои системы, добавил Дубилет.

"Также, возможно, нужно будет запустить "горячую линию", куда украинцы смогут жаловаться, если им будут отказывать в выборе банка", - отметил министр.

Как сообщалось, все банки Украины в начале ноября 2019 года завершили переход на международный стандарт номера банковского счета IBAN.