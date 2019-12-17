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09:35 17.12.2019

Двое австралийцев приговорены к 76 годам тюрьмы за намерение совершить теракт

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Двое австралийцев приговорены к 76 годам тюрьмы за намерение совершить теракт

Двое братьев приговорены в Австралии к 40 и 36 годам тюремного заключения за намерение осуществить взрыв на рейсе авиакомпании Etihad Airways, сообщил во вторник австралийский телеканал ABC со ссылкой на местный суд.

"Своим поведением они поставили под угрозу безопасность (рядом находившихся людей - ИФ)", - заявила судья Кристин Адамсон.

"Этот преступный сговор был рассчитан на гибель большого числа людей. Никто бы не выжил", - добавила она.

Братья Халед и Махмуд Хайят были признаны виновными в мае и сентябре соответственно судом австралийского штата Новый Южный Уэльc. Оба не имеют права обжаловать приговор.

Мужчины были арестованы в Сиднее после того, как планировали осуществить взрыв на рейсе из Сиднея в Абу-Даби в июле 2017 года.

Как сообщает телеканал, они собирались пронести на борт взрывное устройство, спрятанное в мясорубке в багаже. Однако план пресечен в аэропорту Сиднея.

По данным сиднейской полиции, детали, из которых было сделано взрывное устройство, были доставлены из Турции сторонниками террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).

Кроме того, братья Хайят вынашивали планы атаки с использованием ядовитых веществ.

Теги: #терракт #австралия #приговор
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