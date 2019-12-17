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09:17 17.12.2019

Минцифры обвиняет Simcord в незаконном использовании логотипов Минцифры и Минюста

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Минцифры обвиняет Simcord в незаконном использовании логотипов Минцифры и Минюста

Министерство цифровой трансформации Украины обвинило компанию Simcord (Харьков) в незаконном использовании логотипов Министерства цифровой трансформации и Министерства юстиции, сообщается на официальной странице министерства в Facebook.

"11 декабря в Киеве состоялся "круглый стол" "Стандарты инструментов блокчейна", в ходе которого активно рекламировался майнинг-пул от компании Simcord. Среди ведомств, при поддержке которых состоялось мероприятие, организаторы назвали Министерство цифровой трансформации. Минцифры и Минюст официально заявляют: эта информация не соответствует действительности. Организаторы незаконно использовали именем и логотипом министерств для рекламы своего мероприятия", - говорится в сообщении.

Как подчеркивается в нем, разрешения на использование своей айдентики в релизах и рекламных баннерах Министерство цифровой трансформации не предоставляло. Кроме того, Минцифры не имеет никакого отношения к мероприятию, его организаторам и непосредственно к кампании, которая рекламировалась в ходе вышеупомянутого события.

Теги: #минцифры #обвинение #минюст
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