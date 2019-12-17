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09:09 17.12.2019

Глава Гостаможни рассчитывает на криминализацию подакцизной контрабанды в 2020г.

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Глава Гостаможни рассчитывает на криминализацию подакцизной контрабанды в 2020г.

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов рассчитывает на криминализацию подакцизной контрабанды в 2020 году.

"Мы уже разработали и сейчас обсуждаем в Кабинете министров законопроект, который касается подакцизной контрабанды... С криминализацией подакцизной контрабанды - это план на следующий год", - сказал Нефедов в эфире "Свободы слова".

Он также добавил, что подакцизная контрабанда влечет за собой на много большие потери госбюджета, чем остальные виды.

Теги: #гостаможня #нефьодов #контрабанда
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