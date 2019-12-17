Порядок в Гонконге пока не восстановлен, заявляют в городской администрации

Власти Гонконга пока не смогли восстановить порядок в городе и прекратить насилие, заявил журналистам главный секретарь гонконгской администрации Мэттью Чун.

"Работа по прекращению насилия еще не завершена, мы должны продолжать прилагать усилия в этом направлении. В то же время нам необходимо приложить усилия для решения глубоко укоренившихся проблем", - сказал он.

Чиновник выразил "разочарование" в связи с возобновившимися в минувшие выходные беспорядками и актами вандализма после определенного периода тишины.

В воскресенье полиция была вынуждена после двухнедельного перерыва применить против протестующих слезоточивый газ.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм накануне в Пекине встречалась с председателем КНР Си Цзиньпином, который заявил о поддержке ее действий.

Лэм встречалась также с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. Он призвал правительство "прилагать постоянные усилия, чтобы положить конец насилию и хаосу в соответствии с законом и восстановить порядок".

Премьер также потребовал от городских властей решить проблемы экономического и социального развития Гонконга для обеспечения стабильности и процветания в регионе.

С июня 2019 года в Гонконге проходят масштабные уличные акции протеста против вступления в силу закона об экстрадиции преступников на территорию материкового Китая. Власти Гонконга отказались от этого законопроекта, но манифестанты расширили свои требования, призывая к реформам и проведению расследования действий полиции во время разгона демонстрантов, и не намерены прекращать свои акции.

Городское правительство призывает население к мирным собраниям, но вместе с тем продолжает жестко разгонять акции протеста, которые, помимо прочего, серьезно затрагивают транспортную инфраструктуру. С начала июня за участие в акциях и беспорядках арестованы 6 тыс. человек.