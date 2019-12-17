В Черниговской области произошло столкновение грузовика и пассажирского автобуса: погибли 3 человека, 15 человек госпитализированы - ГСЧС

В Черниговской области произошло столкновение грузового автомобиля и пассажирского автобуса, погибли 3 человека, 15 человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"16 декабря в 22:40 вблизи с. Мосты Бахмачского района произошло столкновение грузового автомобиля и пассажирского автобуса сообщением Херсон - Москва, в результате чего погибли 3 человека и 15 госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Подразделения ГСЧС привлекались для деблокирования пострадавших", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС во вторник утром.