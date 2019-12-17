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03:24 17.12.2019

Госдепартамент США предупредил о санкциях в отношении поставщиков Ирану материалов для металлургической промышленности

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США предупредили, что юридические и физические лица, которые поставляют Ирану материалы для его сталелитейной промышленности, подпадают под американские санкции.

"Госдепартамент США распространяет консультативный документ, чтобы предупредить всех о рисках американских санкций для сторон, участвующих в поставках или экспорте в Иран графитовых электродов и игольчатого кокса, которые являются важными материалами для сталелитейной промышленности Ирана", - говорится в распространенном госдепом документе.

В нем отмечается: "Правительство США предпринимает решительные меры, чтобы лишить правительство Ирана доходов, получаемых от сталелитейного сектора, поскольку эти средства могут быть использованы иранским режимом для нагнетания пагубного поведения, включая его программы распространения, региональной агрессии и поддержки террористических групп".

Под санкции со стороны США могут попасть "юридические и физические лица, включая, но, не ограничиваясь ими, производители и экспортеры графитовых электродов и игольчатого кокса, портовые операторы, грузоотправители, судоходные компании, операторы и владельцы судов", которые связаны с поставками упомянутых материалов, "независимо от их гражданства или местонахождения", сообщает госдеп.

Теги: #сша #металл #санкции #иран
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