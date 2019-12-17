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02:22 17.12.2019

Трамп защитил поездку Джулиани на Украину

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Президент США Дональд Трамп выступил в защиту поездки своего адвоката Руди Джулиани на Украину, заявив, что он сделал это из любви к стране, сообщают американские СМИ.

"Он великий человек, который любит нашу страну, и он делает это из любви, поверьте мне. Он делает это из любви", - сказал Трамп журналистам.

Отвечая на вопрос, что сообщил ему Джулиани в ходе визита в Белый дом в пятницу, президент сказал: "Не слишком много".

Он также назвал своего адвоката великим "борцом с преступностью".

"Он знает, что делает", - добавил Трамп.

Личный адвокат президента отправился на Украину в начале декабря, чтобы встретиться с нынешними и бывшими украинскими чиновниками в поисках информации, которая может помочь президенту в рамках процедуры импичмента и нанести ущерб политическим соперникам Трампа, в том числе кандидату в президенты США от Демократической партии Джо Байдену.

После своей поездки Джулиани заявил, что намерен поделиться своими выводами с генеральным прокурором США Уильямом Барром и республиканцами Конгресса. По его словам, у него есть доказательства неправомерного поведения Байдена и администрации бывшего президента США Барака Обамы.

"Импичмент от демократов за невиновное поведение призван помешать расследованию коррупции во времена Обамы: миллиарды отмытых долларов; нецелевое использование миллиардов долларов; вымогательство; взяточничество; заговор Национального комитета Демпартии с Украиной, чтобы уничтожить кандидата Трампа", - написал Джулиани в своем твиттере.

В США этой осенью демократы инициировали процедуру импичмента Трампа. Причиной для разбирательств стало сообщение американского информатора о том, что Трамп пытался убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих вероятных конкурентов на выборах президента США Джо Байдена - Хантера.

Теги: #сша #трамп #украина #джулиани
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