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01:06 17.12.2019

Во Франции пройдет общенациональная акция протеста против пенсионной реформы

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Во Франции пройдет общенациональная акция протеста против пенсионной реформы

Массовые демонстрации против пенсионной реформы пройдут во вторник в Париже и других французских городах, сообщают французские СМИ.

Акцию сопоставимых масштабов профсоюзы проводили последний раз 5 декабря.

Ожидается, что во французской столице участники протестов соберутся на площади Республики. Затем колонна начнет двигаться в сторону площади Нации. Акция должна завершиться в 18:00. Столичная полиция распорядилась, чтобы все торговые точки, расположенные на пути маршрута следования демонстрантов, были закрыты. Кроме того, введен запрет на парковку автомобилей вдоль этого маршрута.

Из-за массовой демонстрации в Париже и столичном регионе движение общественного транспорта будет осуществляться с перебоями. В структуре RATP, управляющей общественным транспортом Парижа, в понедельник попросили пассажиров по возможности воздержаться от поездок во вторник.

"Ввиду общественного движения и демонстраций, намеченных на завтра, условия для движения транспорта будут очень сложными", - заявили в RATP.

Ожидается, что во вторник будут работать лишь 20% пригородных поездов в Парижском регионе. В парижском метро будут закрыты все линии, кроме линий 1 и 14. Также будут частично отменены маршруты наземного транспорта.

Помимо Парижа, акции протеста во вторник пройдут и в других городах, например, в Лионе, Нанте, Лилле, Бордо, Марселе.

Протесты против проекта реформы продолжаются во Франции с начала декабря. В частности, в забастовках активно участвуют работники общественного транспорта, которые в случае претворения в жизнь пенсионной реформы лишатся ряда привилегий.

Ранее премьер страны Эдуар Филипп заявил, что не намерен отказываться от претворения в жизнь проекта пенсионной реформы. При этом он отметил, что согласен пойти на некоторые уступки, и пообещал, что реформа будет претворена в жизнь "без брутальности" и не затронет французов, родившихся до 1975 года.

Филипп также согласился оставить ряд привилегий, связанных с пенсий, для полицейских, пожарных и представителей ряда других профессий. Возраст выхода на пенсию останется на уровне 62 лет. Однако для получения пенсии в полном объеме с 2025 года нужно будет проработать до 64 лет.

Несмотря на сделанное премьером заявление, забастовки и протесты во Франции продолжились.

Теги: #париж #франция #демонстрация
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