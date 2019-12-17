Глава Гостаможни рассчитывает на криминализацию подакцизной контрабанды в 2020г

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов рассчитывает на криминализацию подакцизной контрабанды в 2020 году.

"Мы уже разработали и сейчас обсуждаем в Кабинете министров законопроект, который касается подакцизной контрабанды... С криминализацией подакцизной контрабанды - это план на следующий год", - сказал Нефедов в эфире "Свободы слова".

Он также добавил, что подакцизная контрабанда влечет за собой намного большие потери госбюджета, чем остальные виды.