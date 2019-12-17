События

00:21 17.12.2019

Министр юстиции опроверг информацию о своей отставке

1 мин читать
Министр юстиции опроверг информацию о своей отставке

Министр юстиции Денис Малюська опроверг информацию о своей отставке вслед за тем, как это сделал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Не дождутся. Не пишу я заявления, не писал и писать в ближайшее время не планирую, если, конечно, не попросит руководство государства... Поэтому пока что не писал и планов нет", - сказал министр в эфире ток-шоу "Свобода слова".

Ранее в СМИ была обнародована информация, что министр экономики и министр юстиции якобы подали в отставку из-за низких зарплат.

Теги: #отставка #украина #минюст
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:31 17.12.2019
Глава Гостаможни рассчитывает на криминализацию подакцизной контрабанды в 2020г

Глава Гостаможни рассчитывает на криминализацию подакцизной контрабанды в 2020г

23:53 16.12.2019
Украина сможет отказаться от кредитования МВФ через 3 года - министр финансов

Украина сможет отказаться от кредитования МВФ через 3 года - министр финансов

23:10 16.12.2019
Снижение инфляции позволяет говорить об удешевлении кредитования в 2020г – премьер

Снижение инфляции позволяет говорить об удешевлении кредитования в 2020г – премьер

22:22 16.12.2019
Иностранцы не смогут покупать землю, пока решение об этом не будет принято на всеукраинском референдуме - депутат

Иностранцы не смогут покупать землю, пока решение об этом не будет принято на всеукраинском референдуме - депутат

11:42 16.12.2019
Телеканал "Украина 24" начал вещание прямоэфирных студий

Телеканал "Украина 24" начал вещание прямоэфирных студий

10:00 16.12.2019
Украина за 1,5 месяца отопительного сезона использовала 2 млрд куб. м запасов из ПХГ

Украина за 1,5 месяца отопительного сезона использовала 2 млрд куб. м запасов из ПХГ

08:54 16.12.2019
Зеленский совершит визит в Азербайджан, где подпишет ряд документов о сотрудничестве обеих стран

Зеленский совершит визит в Азербайджан, где подпишет ряд документов о сотрудничестве обеих стран

08:23 16.12.2019
Джулиани пригласили в Сенат рассказать о поездке в Украину

Джулиани пригласили в Сенат рассказать о поездке в Украину

08:04 16.12.2019
Нардепа из фракции "Слуга народа" избили двое неизвестных возле подъезда его дома

Нардепа из фракции "Слуга народа" избили двое неизвестных возле подъезда его дома

07:08 16.12.2019
Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены два украинских военных

Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены два украинских военных

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Вооруженная агрессия РФ против Украины унесла 14 тыс жизней и заставила сменить место жительства 1,5 млн человек – заявление МИД Украины

Милованов опроверг информацию о своей отставке

Верховный суд Украины оставил в силе приостановку переименования УПЦ (МП)

Съемочной группе российского телеканала "Звезда" въезд в Украину запретили на три года, они уже покинули страну - СБУ

Суд закрыл дело дело экс-нардепов Ефремова, Стояна и Гордиенко

ПОСЛЕДНЕЕ

Во Франции пройдет общенациональная акция протеста против пенсионной реформы

Конституционный совет Алжира утвердил Теббуна президентом страны

Порошенко внес 19 млн грн для освобождения из СИЗО Марченко

Порошенко даст более 18 млн грн для залога Марченко

Вооруженная агрессия РФ против Украины унесла 14 тыс жизней и заставила сменить место жительства 1,5 млн человек – заявление МИД Украины

Детский омбудсмен Кулеба сообщил, что всем пострадавшим в ДТП уже значительно лучше

Милованов опроверг информацию о своей отставке

Во вторник в Киеве ограничат движение транспорта в центре из-за массовых акций

Верховный суд Украины оставил в силе приостановку переименования УПЦ (МП)

Съемочной группе российского телеканала "Звезда" въезд в Украину запретили на три года, они уже покинули страну - СБУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА