Министр юстиции опроверг информацию о своей отставке

Министр юстиции Денис Малюська опроверг информацию о своей отставке вслед за тем, как это сделал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Не дождутся. Не пишу я заявления, не писал и писать в ближайшее время не планирую, если, конечно, не попросит руководство государства... Поэтому пока что не писал и планов нет", - сказал министр в эфире ток-шоу "Свобода слова".

Ранее в СМИ была обнародована информация, что министр экономики и министр юстиции якобы подали в отставку из-за низких зарплат.