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23:10 16.12.2019

Снижение инфляции позволяет говорить об удешевлении кредитования в 2020г – премьер

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Снижение инфляции позволяет говорить об удешевлении кредитования в 2020г – премьер

 Снижение уровня инфляции позволяет говорить о снижении кредитных ставок уже в перспективе 2020 года, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Наша стратегия - вместе с НБУ продолжать политику удешевления кредитования. Сейчас для этого довольно благоприятные условия. Имеем достаточно низкий уровень инфляции -  5,1%, такого давно не было. Такой низкий уровень инфляции позволяет нам говорить о дешевом кредитовании уже в перспективе ближайшего года", - сказал Гончарук в эфире ток-шок "Свобода слова" в понедельник вечером.

По его словам, бизнес может ожидать удешевления стоимости кредитования весной 2020 года.

"Мы поставили себе цель - чтобы, условно, уже весной бизнес мог рассчитывать на получение кредитов под 16% годовых, летом - около 14%, осенью - под 12% годовых в гривне", - добавил премьер-министр.

Как сообщалось, в ноябре в инфляция в годовом выражении резко замедлилась до 5,1%, опередив ожидания рынка и Национального банка.

Теги: #кредиты #гончарук #украина
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