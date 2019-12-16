Снижение инфляции позволяет говорить об удешевлении кредитования в 2020г – премьер

Снижение уровня инфляции позволяет говорить о снижении кредитных ставок уже в перспективе 2020 года, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Наша стратегия - вместе с НБУ продолжать политику удешевления кредитования. Сейчас для этого довольно благоприятные условия. Имеем достаточно низкий уровень инфляции - 5,1%, такого давно не было. Такой низкий уровень инфляции позволяет нам говорить о дешевом кредитовании уже в перспективе ближайшего года", - сказал Гончарук в эфире ток-шок "Свобода слова" в понедельник вечером.

По его словам, бизнес может ожидать удешевления стоимости кредитования весной 2020 года.

"Мы поставили себе цель - чтобы, условно, уже весной бизнес мог рассчитывать на получение кредитов под 16% годовых, летом - около 14%, осенью - под 12% годовых в гривне", - добавил премьер-министр.

Как сообщалось, в ноябре в инфляция в годовом выражении резко замедлилась до 5,1%, опередив ожидания рынка и Национального банка.