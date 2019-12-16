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22:22 16.12.2019

Иностранцы не смогут покупать землю, пока решение об этом не будет принято на всеукраинском референдуме - Кравчук

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Комитет по вопросам аграрной и земельной политики финализирует формулировки о том, что иностранцы не смогут покупать землю, пока решение об этом не будет принято на всеукраинском референдуме, сообщает народный депутат Украины, заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Сегодня наше заседание фракции проходило с одним вопросом повестки дня - введение рынка земли. Дискуссии продолжаются. Но не о том нужен он или нет, а о параметрах функционирования рынка. А значит, мы очень близко подошли к оптимальному решению, которое больше всего подойдет Украине. А именно: комитет по вопросам аграрной и земельной политики финализирует формулировки по поводу того, что иностранцы не смогут покупать землю, пока решение об этом не будет принято на всеукраинском референдуме", - написала Кравчук, на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

Нардеп отдельно отметила, что речь идет о концентрации земли в одних руках не более 10-20 тысяч гектаров.

"Что касается концентрации земли в одних руках, порог будет значительно уменьшен. Разговоры идут о цифре 10-20 тысяч гектаров, что в десять раз меньше, чем было предложено в первом чтении", - рассказала Кравчук.

По мнению Кравчук, необходимо законодательно ограничить возможность спекуляци с перепродажей земли.

"Говорили о том, что нужно исключить спекуляции с перепродажей земли в первые годы, после открытия рынка. Для этого вводятся специальные предохранители. Потому что люди должны зарабатывать не на продаже земли, а на продукции, выращенной на ней", - подытожила нардеп.

Теги: #комитет #вр #украина #решение
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