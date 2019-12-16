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20:53 16.12.2019

Порошенко даст более 18 млн грн для залога Марченко

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Порошенко даст более 18 млн грн для залога Марченко

Пятый президент Украины Петр Порошенко выделит из личных средств недостающую сумму для залога начальнику Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Дмитрию Марченко.

Об этом Порошенко сообщил во время концерта группы "Ot Vinta", который проводился в рамках марафона по сбору средств для выплаты залога Марченко.

"Мне сообщили, что уже более 3 тысяч человек за три дня приняли участие в марафоне по сбору средств для освобождения генерала Дмитрия Марченко. Каждый дал сколько смог ... Так же и сейчас, каждый дал разные деньги. Может и последние. Но он не смог остаться равнодушным. Каждому из вас за каждую копейку - большое спасибо! Генерала Марченко мы вытащим! Остальные добавит наша семья", - заявил Порошенко.

Согласно информации ГО "Солидарна справа громад", которая запустила марафон по сбору средств, до необходимой суммы оставалось собрать 18 млн 496 тыс. грн.

Как сообщалось, Печерский суд Киева в понедельник, 11 ноября, арестовал на 60 дней с правом внесения залога в 76 млн грн начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Дмитрия Марченко.

26 июня директор ГБР Труба сообщил, что сотрудники Госбюро и Генпрокуратуры Украины провели около 40 обысков по местам проживания ряда должностных лиц Минобороны, работников коммерческих структур и в офисных помещениях в рамках расследования уголовного производства о закупке для нужд Вооруженных сил Украины имущества по завышенным ценам.

По словам Трубы, предварительная сумма убытков, понесенных Минобороны вследствие завышения цен, составляет около 100 млн грн. В частности, речь идёт о закупке 100 тыс. комплектов военной формы по завышенным ценам и 20 тыс. бронежилетов, большая часть из которых не соответствует заявленным характеристикам. "Три из пяти бронежилетов простреливаются", - заявил Труба.

17 июля директор ГБР Роман Труба заявил, что в рамках расследования факта закупки некачественных бронежилетов для Минобороны подозрения никому не предъявлялись, все бронежилеты, не отвечающие требованиям, изъяло следствие. По словам Трубы, при закупке этой партии бронежилетов не была проведена полная проверка.

5 ноября, следователи в рамках расследования производства о закупке для нужд Вооруженных сил Украины бронежилетов, большая часть из которых не соответствует заявленным характеристикам, объявили подозрение в совершении уголовного преступления пятерым должностным лицам Министерства обороны.

28 ноября Киевский апелляционный суд уменьшил сумму залога до 20 млн грн.

Теги: #порошенко #залог #военный
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