Детский омбудсмен Кулеба сообщил, что всем пострадавшим в ДТП уже значительно лучше

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба отмечает, что все пострадавшие в аварии 24 ноября остались живы и чувствуют себя уже значительно лучше.

"Слава Богу, в этой страшной аварии все остались живы и чувствуют себя уже значительно лучше. Водителю автобуса, Вадиму, о состоянии которого я беспокоился с самого начала, была оказана вся необходимая помощь, он уже через неделю после аварии вернулся к работе", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Кулеба отметил, что у его младшего сына имеются некоторые повреждения костей и сейчас он уже восстанавливается дома. Больше всего пострадал старший сын Кулебы, который до сих пор в больнице и еще требует лечения.

"Врачи говорят, что несмотря на положительную динамику, его выздоровление и дальнейшая реабилитация - это длительный процесс", - рассказал он.

Детский омбудсмен отметил, что сам он физически чувствует себя уже лучше, но "поврежденные ребра каждый день напоминают об этом страшном событии".

"Знаете, я бесконечно люблю своих детей. Они - самое ценное, что у меня есть. Я даже представить не могу, как такое могло произойти, учитывая что я всегда ответственно отношусь к вождению, тем более, когда в авто дети! Это как какой-то страшный сон", - подчеркнул он.

Кулеба отметил, что такие ситуации заставляют задуматься о главном - о ценности жизни и о своей семье. "Еще раз осмыслить нашу ответственность за детей, близких. Нужно быть предельно внимательным. Осторожность никогда не бывает лишней", - добавил он.