События

19:59 16.12.2019

Детский омбудсмен Кулеба сообщил, что всем пострадавшим в ДТП уже значительно лучше

2 мин читать
Детский омбудсмен Кулеба сообщил, что всем пострадавшим в ДТП уже значительно лучше

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба отмечает, что все пострадавшие в аварии 24 ноября остались живы и чувствуют себя уже значительно лучше.

"Слава Богу, в этой страшной аварии все остались живы и чувствуют себя уже значительно лучше. Водителю автобуса, Вадиму, о состоянии которого я беспокоился с самого начала, была оказана вся необходимая помощь, он уже через неделю после аварии вернулся к работе", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Кулеба отметил, что у его младшего сына имеются некоторые повреждения костей и сейчас он уже восстанавливается дома. Больше всего пострадал старший сын Кулебы, который до сих пор в больнице и еще требует лечения.

"Врачи говорят, что несмотря на положительную динамику, его выздоровление и дальнейшая реабилитация - это длительный процесс", - рассказал он.

Детский омбудсмен отметил, что сам он физически чувствует себя уже лучше, но "поврежденные ребра каждый день напоминают об этом страшном событии".

"Знаете, я бесконечно люблю своих детей. Они - самое ценное, что у меня есть. Я даже представить не могу, как такое могло произойти, учитывая что я всегда ответственно отношусь к вождению, тем более, когда в авто дети! Это как какой-то страшный сон", - подчеркнул он.

Кулеба отметил, что такие ситуации заставляют задуматься о главном - о ценности жизни и о своей семье. "Еще раз осмыслить нашу ответственность за детей, близких. Нужно быть предельно внимательным. Осторожность никогда не бывает лишней", - добавил он.

Теги: #дети #дтп #омбудсмен
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:24 14.12.2019
ГБР сообщило о подозрении полицейскому, устроившему смертельное ДТП в Житомирской области

ГБР сообщило о подозрении полицейскому, устроившему смертельное ДТП в Житомирской области

14:47 11.12.2019
ОПЗЖ хочет увольнения языкового омбудсмена из-за "дискриминации языковых прав"

ОПЗЖ хочет увольнения языкового омбудсмена из-за "дискриминации языковых прав"

13:27 10.12.2019
Антиконституционных вещей вы от меня не услышите, украинский – единственный государственный язык - Монахова

Антиконституционных вещей вы от меня не услышите, украинский – единственный государственный язык - Монахова

13:15 10.12.2019
На Донбассе действительно существует проблема фактического отсутствия украинского языка в публичных сферах - Монахова

На Донбассе действительно существует проблема фактического отсутствия украинского языка в публичных сферах - Монахова

12:41 10.12.2019
Монахова: на сегодня я не буду инициировать переписывание закона о языке или откладывание его имплементацию

Монахова: на сегодня я не буду инициировать переписывание закона о языке или откладывание его имплементацию

12:29 10.12.2019
Украина будет в определенной степени прислушиваться в законодательной работе к выводам Венецианской комиссии по закону о госязыке - Монахова

Украина будет в определенной степени прислушиваться в законодательной работе к выводам Венецианской комиссии по закону о госязыке - Монахова

12:15 10.12.2019
Языковой омбудсмен по делу о нападении на волонтера в Бахмуте: Нужно дождаться результатов следствия

Языковой омбудсмен по делу о нападении на волонтера в Бахмуте: Нужно дождаться результатов следствия

12:20 09.12.2019
В Черниговской области школьники отравились неизвестным веществом, один ребенок умер

В Черниговской области школьники отравились неизвестным веществом, один ребенок умер

23:02 03.12.2019
В Харькове легковушка врезалась в автобус, пострадал водитель

В Харькове легковушка врезалась в автобус, пострадал водитель

16:37 03.12.2019
Два пассажира "маршрутки" погибли, еще трое пострадали при столкновении автобуса с внедорожником в Буче

Два пассажира "маршрутки" погибли, еще трое пострадали при столкновении автобуса с внедорожником в Буче

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Вооруженная агрессия РФ против Украины унесла 14 тыс жизней и заставила сменить место жительства 1,5 млн человек – заявление МИД Украины

Милованов опроверг информацию о своей отставке

Верховный суд Украины оставил в силе приостановку переименования УПЦ (МП)

Съемочной группе российского телеканала "Звезда" въезд в Украину запретили на три года, они уже покинули страну - СБУ

Суд закрыл дело дело экс-нардепов Ефремова, Стояна и Гордиенко

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко даст более 18 млн грн для залога Марченко

Вооруженная агрессия РФ против Украины унесла 14 тыс жизней и заставила сменить место жительства 1,5 млн человек – заявление МИД Украины

Милованов опроверг информацию о своей отставке

Во вторник в Киеве ограничат движение транспорта в центре из-за массовых акций

Верховный суд Украины оставил в силе приостановку переименования УПЦ (МП)

Съемочной группе российского телеканала "Звезда" въезд в Украину запретили на три года, они уже покинули страну - СБУ

С начала суток боевики дважды нарушили режим прекращения огня

Суд закрыл дело дело экс-нардепов Ефремова, Стояна и Гордиенко

Вадим Столар возглавил киевскую организацию ОПЗЖ

При лоббировании признания Голодомора геноцидом нужно ставить на первый план исторические факты, а не идеологические конструкты – глава УИНП

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА