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19:02 16.12.2019

С начала суток боевики дважды нарушили режим прекращения огня

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С начала суток боевики дважды нарушили режим прекращения огня

С начала текущих суток боевики в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе провели 2 обстрела, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

Один из обстрелов боевики провели неподалеку от Крымского с применением минометов калибра 82 мм. Всего в сторону опорных пунктов украинских войск было выпущено 20 мин.

Ещё одно нарушение режима прекращения огня было зафиксировано в районе Верхнеторецкого. Боевики применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Потерь в результате обстрелов среди украинских военнослужащих нет.

Теги: #оос
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