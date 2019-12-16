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19:38 16.12.2019

Милованов опроверг информацию о своей отставке

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Милованов опроверг информацию о своей отставке

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов опроверг информацию о своей отставке, которую ранее распространили СМИ со ссылкой на экс-депутата фракции "Слуга народа" Анну Скороход.

"Тут говорят, что я написал заявление об отставке – это вранье. Мне работа нравится, я буду дальше делать реформы", – сказал Милованов в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети Facebook в понедельник.

При этом министр юстиции Денис Малюська в Facebook написал, что будет "держать интригу".

Ранее в СМИ была обнародована информация, что министр экономики и министр юстиции якобы подали в отставку из-за низких зарплат.

Теги: #министр #минэкономики
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