События

19:33 16.12.2019

Во вторник в Киеве ограничат движение транспорта в центре из-за массовых акций

1 мин читать
Во вторник в Киеве ограничат движение транспорта в центре из-за массовых акций

Во вторник 17 декабря в Киеве будет ограничен въезд крупногабаритного и специального транспорта на некоторых участках в центре столицы в связи с запланированными массовыми акциями. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Организаторы запланировали использование в мероприятиях большого количества автотранспорта и сценического оборудования. Поэтому, чтобы обеспечить безопасность и комфорт жителей и гостей столицы, на некоторых участках столичных дорог будет ограничен въезд крупногабаритного грузового и специального транспорта", - сообщают правоохранители.

Полиция также рекомендует воздержаться от поездок по центру Киева на собственном автотранспорте для того, чтобы избежать усложнений дорожного движения.

Возле здания Верховной Рады планируют свои акции в поддержку законопроектов Трудового кодекса Украины №2410, Кодекса Украины о труде №2410-1, требований по недопущению тотальной приватизации государственных предприятий с уничтожением рабочих мест, против разрушения существующей системы социальной защиты, при сохранении социальных стандартов, а также - против введения рынка земли в Украине.

Теги: #киев #движение #ограничение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:14 16.12.2019
Вадим Столар возглавил киевскую организацию ОПЗЖ

Вадим Столар возглавил киевскую организацию ОПЗЖ

12:39 16.12.2019
Проект Генерального плана Киева предусматривает строительство 28,6 млн кв. м жилья за 20 лет

Проект Генерального плана Киева предусматривает строительство 28,6 млн кв. м жилья за 20 лет

13:07 14.12.2019
В Киевской области полиция задержала банду разбойников во время нападения на предпринимателя

В Киевской области полиция задержала банду разбойников во время нападения на предпринимателя

09:12 14.12.2019
В районе Севастопольской площади в Киеве 14 декабря ограничат движение транспорта

В районе Севастопольской площади в Киеве 14 декабря ограничат движение транспорта

16:30 13.12.2019
Территория Киева увеличится на 2,7 тыс. га - до 85,351 тыс. га – решение Киевсовета

Территория Киева увеличится на 2,7 тыс. га - до 85,351 тыс. га – решение Киевсовета

09:41 12.12.2019
12 декабря в Киеве пройдет саммит ГУАМ

12 декабря в Киеве пройдет саммит ГУАМ

08:00 12.12.2019
12-13 декабря возможны временные незначительные ограничения дорожного движения в некоторых районах Киева

12-13 декабря возможны временные незначительные ограничения дорожного движения в некоторых районах Киева

07:43 12.12.2019
12 декабря в Киеве пройдет саммит ГУАМ

12 декабря в Киеве пройдет саммит ГУАМ

07:29 12.12.2019
Ночью и утром 12 декабря в Киеве сохранится туман, видимость 200-500 м

Ночью и утром 12 декабря в Киеве сохранится туман, видимость 200-500 м

04:43 12.12.2019
Киев в 2019 посетило почти 1,5 млн иностранных туристов

Киев в 2019 посетило почти 1,5 млн иностранных туристов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Вооруженная агрессия РФ против Украины унесла 14 тыс жизней и заставила сменить место жительства 1,5 млн человек – заявление МИД Украины

Милованов опроверг информацию о своей отставке

Верховный суд Украины оставил в силе приостановку переименования УПЦ (МП)

Съемочной группе российского телеканала "Звезда" въезд в Украину запретили на три года, они уже покинули страну - СБУ

Суд закрыл дело дело экс-нардепов Ефремова, Стояна и Гордиенко

ПОСЛЕДНЕЕ

Вице-премьер Украины согласовал с замгоссекретаря США действия после саммита в "нормандском формате" – Госдеп

Порошенко даст более 18 млн грн для залога Марченко

Вооруженная агрессия РФ против Украины унесла 14 тыс жизней и заставила сменить место жительства 1,5 млн человек – заявление МИД Украины

Детский омбудсмен Кулеба сообщил, что всем пострадавшим в ДТП уже значительно лучше

Милованов опроверг информацию о своей отставке

Верховный суд Украины оставил в силе приостановку переименования УПЦ (МП)

Съемочной группе российского телеканала "Звезда" въезд в Украину запретили на три года, они уже покинули страну - СБУ

С начала суток боевики дважды нарушили режим прекращения огня

Суд закрыл дело дело экс-нардепов Ефремова, Стояна и Гордиенко

Вадим Столар возглавил киевскую организацию ОПЗЖ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА