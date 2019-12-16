Вадим Столар возглавил киевскую организацию ОПЗЖ

Киев. 16 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) на съезде 16 декабря избрала главой киевской организации народного депутата Вадима Столара, сообщает пресс-служба политсилы.

"Наша задача – донести основные партийные ценности, "сшить" страну, вернуть мир и единство, противостоять политике тарифного и социального геноцида. Для этого недостаточно раздать несколько агитационных буклетов и газет перед выборами. Поэтому сегодня я обращаюсь к нашим городским партийцам: я не хочу, чтобы вы просидели в офисах до дня выборов, которые для нас так важны. Мы должны выходить на улицы и начинать реальную идеологическую работу в каждом дворе нашего города", - заявил Столар во время выступления на съезде.

Отмечается, что столичная партийная организация запланировала запуск ряда проектов, направленных на помощь пенсионерам, молодежи, молодым семьям и детям, а также переселенцам.