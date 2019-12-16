В Волынской области депутата горсовета избили металлическим прутом

В Нововолынске Волынской области неизвестный, вооруженный металлическим прутом, напал на депутата местного городского совета.

Как сообщает пресс-служба полиции Волынской области, нападение произошло около 13 часов на улице Кобзаря.

"На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа и руководство Нововолынского отделения полиции. Пострадавший находится на обследовании в больнице. Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления и привлечения его к ответственности", - сообщают правоохранители.

Инцидент квалифицирован по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное с применением предмета, специально предназначенного или заранее заготовленного для причинения телесных повреждений). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.