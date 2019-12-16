Джонсон разрешил обнародовать парламентский доклад о попытках вмешательства РФ в британскую политику

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон дал "зеленый свет" публикации парламентского доклада о предполагаемых попытках России оказать влияние на британскую политику, сообщает в понедельник газета The Guardian со ссылкой на представителя премьера.

"Он (премьер - ИФ) изучил доклад, представленный ему в прошлом месяце, и он им доволен - для публикации препятствий нет", - сказал он.

Однако собеседник газеты уточнил, что этот доклад, составленный еще предыдущим составом комитета парламента по разведке и безопасности британского парламента, не будет обнародован до формирования нового состава парламентского комитета.

Британский парламент нового созыва, как ожидается, начнет работу во вторник.